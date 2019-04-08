النشرة: خروج دفعة ثانية من المدنيين من مخيم الركبان للنازحين السوريين

أفاد مراسل النشرة في سوريا، عن خروج دفعة ثانية من المدنيين من مخيم ​الركبان​ للنازحين السوريين على الحدود السورية الأردنية والذي تسيطر عليه المجموعات المسلحة بدعم من ​قوات التحالف الدولي​ وذلك باتجاه مناطق سيطرة ​الجيش السوري​ في حاجز جلغيم، قبل أن يتم نقلهم عبر حافلات من الحاجز إلى مراكز إيواء شرق مدينة حمص.

ويأتي خروج هذه الدفعة من المدنيين بعد يوم من خروج دفعة مماثلة بالامس من المخيم معظمهم من النساء والأطفال يقدر عددهم بحوالي 300 شخص، وقد نقلهم الجيش السوري بوساطة حافلات من حاجز جليغم إلى مركز إيواء في دير معلة بمدينة حمص. ويتواصل خروج المدنيين بسبب الاوضاع الانسانية الصعبة التي يعانون منها اهالي المخيم من نقص حاد في الادوية والطعام والحاجات الاولية في الوقت الذي كانت تمنع فيه القوات الكردية من دخول اي مساعدات انسانية للمخيم مقدّمة من ​الهلال الاحمر​ السوري.