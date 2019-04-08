المنظمة الدولية للهجرة: إحصاء 2800 نازح من جنوب طرابلس جراء الاشتباكات

أعلنت ​المنظمة الدولية للهجرة​ عن "إحصاء 2800 نازح من جنوب ​طرابلس​ في ​ليبيا​ جراء الاشتباكات".

وكانت ​الامم المتحدة​ قد أعلنت صباح اليوم في تقرير لها أن "أكثر من 2200 شخص نزحوا من مناطق الاشتباكات بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، مع وجود أعداد كبيرة محاصرة في بعض المناطق وعدم تمكنها من الخروج لاشتداد الاشتباكات"، موضحة أن "ما لا يقل عن 2200 شخص فروا من القتال منذ 4 نيسان، وأن العديد من المدنيين حوصروا ولم تتمكن خدمات الطوارئ من الوصول إليهم".

ولفتت الى أن "انتشار المزيد من القوات حول العاصمة وتزايد العمليات القتالية سيسبب في نزوح أعداد كبيرة من السكان"، مؤكدة أن "وكالات تقديم المساعدة والإغاثة المتواجدة في المنطقة لديها ما يكفي من الإمدادت الطبية واللازمة لأكثر من 210 آلاف شخص، وكافية لمدة ثلاثة أشهر".

يذكر أن طرابلس تشهد اشتباكات ومعارك بعد أن أطلق ​الجيش الوطني​ الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ الخميس الماضي عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس. وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم قوات الجيش التابع للمجلس الرئاسي الليبي محمد قنونو، انطلاق عملية عسكرية تحت اسم "بركان الغضب" ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.