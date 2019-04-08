رويترز: انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار 1.58 في المئة

أفادت وكالة "رويترز" أن ​الليرة التركية​ انخفضت بعد أن قال الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إنه من المستحيل لمرشح المعارضة إعلان الفوز في ​اسطنبول​ بهامش بين 13 و14 ألف صوت، مشيرة الى أنه جرى تداول العملة التركية عند 5.7120 ليرة للدولار بانخفاض نسبته 1.58% عن إغلاق الجمعة البالغ 5.6220 ليرة.

وتتعرض العملة، لضغوط بفعل النتائج الأولية للانتخابات البلدية، والتي أظهرت فقدان ​حزب العدالة والتنمية​ بفارق ضئيل السيطرة على كل من ​أنقرة​ واسطنبول لصالح حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري.

وفي العام الماضي، فقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها أمام ​الدولار​، بفعل المخاوف بشأن استقلالية ​البنك المركزي​ وتدهور العلاقات مع ​واشنطن​.