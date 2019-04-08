رويترز: انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار 1.58 في المئة

أفادت وكالة "رويترز" أن الليرة التركية انخفضت بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من المستحيل لمرشح المعارضة إعلان الفوز في اسطنبول بهامش بين 13 و14 ألف صوت، مشيرة الى أنه جرى تداول العملة التركية عند 5.7120 ليرة للدولار بانخفاض نسبته 1.58% عن إغلاق الجمعة البالغ 5.6220 ليرة.
وتتعرض العملة، لضغوط بفعل النتائج الأولية للانتخابات البلدية، والتي أظهرت فقدان حزب العدالة والتنمية بفارق ضئيل السيطرة على كل من أنقرة واسطنبول لصالح حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري.
وفي العام الماضي، فقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، بفعل المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وتدهور العلاقات مع واشنطن.
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