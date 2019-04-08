وزير الداخلية الإيطالي: يجب ألا نسمح بانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ​ماتيو سالفيني​ في كلمة خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع "نحو ​أوروبا​ الحس السليم" التابع للمجموعة ​الجديدة​ في ​البرلمان الأوروبي​ مع بعض الأحزاب الأوروبية أن "​تركيا​ ليست عضوا في ​الاتحاد الأوروبي​ ولن تكون كذلك"، مشيراً إلى انه "تمت مراجعة طلب تركيا لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ويجب إلغاء عملية الوصول والانضمام. يجب إيقاف ذلك نهائيا".

وتسعى تركيا إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، ورفعت طلبا رسميا بهذا الشأن عام 1987 للاتحاد الأوروبي، لكن خلافات بين الجهتين تسببت بتعثر المفاوضات منذ إطلاقها في 2005 وحالت دون التوصل إلى اتفاق.