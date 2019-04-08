- 1/2
- 2/2
سطر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس استنابة قضائية الى كل من الشرطة العسكرية ومديرية الاستخبارات في الجيش والمديرية العامة لامن الدولة وفرع التحقيق في المديرية العامة للامن العام وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي والمديرية العامة للجمارك، طلب فيها ابلاغه عن اي رشاوى مالية تقاضاها عسكريون بمواضيع حفر آبار ارتوازية بدون تراخيص واعمال بناء ومخالفات بناء وأعمال بناء في الاملاك العمومية لا سيما في قضاء المنية وتعميم هذا الموضوع على المحافظات كافة واجراء مسح لهذه المخالفات وابلاغه بنتيجة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر جرمانوس سطّر استنابة قضائية للاجهزة الامنية لابلاغه عن رشاوى مالية تقاضاها عسكريون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.