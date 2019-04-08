جرمانوس سطّر استنابة قضائية للاجهزة الامنية لابلاغه عن رشاوى مالية تقاضاها عسكريون

سطر مفوّض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​ استنابة قضائية الى كل من ​الشرطة العسكرية​ ومديرية الاستخبارات في ​الجيش​ والمديرية العامة ل​امن الدولة​ وفرع التحقيق في المديرية العامة للامن العام و​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ والمديرية العامة للجمارك، طلب فيها ابلاغه عن اي رشاوى مالية تقاضاها عسكريون بمواضيع حفر آبار ارتوازية بدون تراخيص واعمال بناء ومخالفات بناء وأعمال بناء في الاملاك العمومية لا سيما في قضاء المنية وتعميم هذا الموضوع على المحافظات كافة واجراء مسح لهذه المخالفات وابلاغه بنتيجة التحقيقات.

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