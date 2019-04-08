بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون

بدأت جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​. ويبحث مجلس الوزراء في جلسته خطة الكهرباء ، بعدما أنهت اللجنة الوزارية دراستها وادخلت عليها التعديلات اللازمة ورفعتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنها. وسبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

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