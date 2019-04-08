تبدأ 2 مايو.. محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل لتبدأ الامتحانات يوم 2/5 وتنتهي يوم 16/5.

وقال المحافظ، في بيان، اليوم الاثنين، إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي عام ورياضي ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهني تبدأ يوم 11 مايو، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، والصف الأول والثاني الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهني تبدأ يوم 4 مايو، حتى يوم 9 من الشهر نفسه.

وعن امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد تبدأ 7 مايو، حتى 9 من الشهر نفسه، والصف الثانى الثانوي العام من يوم 4 مايو، حتى 12 من الشهر نفسه، والصف الأول والثاني الثانوي الفني بأنواعه يوم 30 أبريل، وحتى يوم 9 مايو.

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وعن الصف الثاني الابتدائي عام ومكفوفين وفصل واحد يومي 2، 4 مايو، والصف الثالث الابتدائي عام ومكفوفين وفصل واحد يومي 5، 6 مايو والصف الرابع الابتدائي عام ومكفوفين وفصل واحد من 4 /5 وحتى 6/5.

كما أشار المحافظ إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي صم وضعاف السمع لمدة يومين 2 و4 مايو أما الصف الخامس صم يومي 5و6 مايو والصف السادس الابتدائي صم وضعاف سمع من يوم 4/5 وحتى يوم 6/5 والصف السابع والثامن صم وضعاف سمع من يوم 7 إلى يوم 9 مايو.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الأمتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافٍ.