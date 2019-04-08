غدًا.. الأوقاف تسلم التضامن 3000 سجادة لتجهيز المناطق العشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف تسليم 3000 سجادة من إنتاج مصانع سجاد دمنهور التابع للوزارة، بمقاسات وتصميمات مختلفة، من أجل تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة للأسر القاطنة بالمناطق العشوائية كهدية منها لصالح الأسر الأولى بالرعاية، صباح غد الثلاثاء، بمسجد الرحمة بجوار الوزارة.
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الاثنين، أن يأتي في ضوء مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الدور المجتمعي لها، وحرصها الشديد على الإسهام في كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، وفي ضوء التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن.
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