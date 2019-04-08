شركة "فاين": 1.2 مليار جنيه استثماراتنا في مصر ونسعى لمزيد من التوسع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت روان عميش، الرئيس التجاري لشركة فاين في منطقة الهلال الخصيب ومصر، بمؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن استثمارات الشركة في مصر تبلغ حاليا مليار و250 مليون جنيه، وإن الشركة "لن تتوقف عن الاستثمار والتوسع في مصر".

وبدأت فاين، عملها في الأردن عام 1958، وتعمل الشركة في صناعة منتجات الورق الصحي، وأسست أول مصانعها في مصر عام 1990، وتمتلك حاليا 4 مصانع في مدينة السادس من أكتوبر.

وأسست فاين في 1990 مصنع البردي لصناعة الورق، في مصر، ثم مصنع السنديان لصناعة الورق الصحي في عام 2005، ومصنعا لحفاضات الأطفال في 2011، وفي 2018، أنشأت مصنعا تحويليا للحفاضات الصحية.

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ويعمل في مصانع شركة فاين بمصر، نحو ألف موظف وعامل، وتعتبر مصر من أكبر أسواق مجموعة فاين القابضة، بحسب ما ذكرته روان عميش.

ويبلغ عدد العاملين في فاين القابضة حوالي 4 آلاف موظف، من أكثر من 30 جنسية، موزعين في فروعها ومصانعها في الأردن ومصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب بيانات الشركة.

وأعلنت روان عميش، في المؤتمر الصحفي، اليوم عن حصول فاين على توصية معهد العناية بالصحة والنظافة الأسرية، لاعتمادها على تقنيات عالية للتعقيم ومنع الجراثيم، وإنتاج مناديل الورق الصحي آليا دون أن تمسه الأيدي لضمان مستوى مرتفع من التعقيم.