"نقل الكهرباء": الانتهاء من مركزي تحكم المنيا وقنا يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس صلاح عزت، العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن هناك مركزين للتحكم في صعيد مصر، يدخلان الخدمة في يونيو المقبل بتكلفة تبلغ مليار و107 ملايين جنيه من خلال قرض من منظمة "الجايكا" اليابانية؛ لتحقيق تغذية وجودة تيار مستقرة ومنتظمة للمواطن والمستثمر.

وأضاف عزت، لمصراوي، أن مركزي تحكم المنيا بسمالوط ونجع حمادي بقنا، المتحكمان الأول والرئيسي لانتظام واستقرار الكهرباء في الصعيد من حيث تقديم خدمة جيدة تهدف لتأمين التغذية بالكامل ومنع وجود أي انقطاعات، وأستطيع التأكيد أن لدينا شبكة كهرباء "عالمية" حاليا وجاهزون للربط الكهربائي مع أي قارات العالم المختلفة.

وأوضح أنه للمرة الأولى تم إنشاء عدة محطات محولات جهد 500 ك.ف .أ في الصعيد منذ إنشاء السد العالي عام 1960، بالإضافة لإنشاء أيضا عدة خطوط بديلة عن خط السد العالي الوحيد بهدف زيادة قدرتها على استيعاب أكبر قدرات منتجة وتفريغها، ويتم حاليا تنفيذ وإنشاء خط جديد بمواصفات عالية الجودة، وتم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 90% منه، وسيتم بدء تشغيله نهاية العام ومن المقرر أن ينقل محافظات الصعيد لمرحلة الاستقرار والقضاء على الانقطاعات وضعف الكهرباء بوجه عام.