الذراع الثالثة.. ابتكار جديد في الأسلحة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يجري مختبر أبحاث الجيش الأمريكي في "ماريلند" أبحاثا لابتكار أداة جديدة أطلق عليها اسم "الذراع الثالثة"، ستمنح الجنود مزيدا من الدقة عند التصويب على الأهداف.

ونقلت سكاي نيوز عن المهندس دان باشيل المسؤول عن تطوير الاختراع، قوله لموقع "نيو أطلس" التقني إنه سيساعد على توزيع وزن السلاح، فضلا عن تمكين الجنود من التحرك بمرونة أكبر في ساحة المعركة، وتخفيف عبء حمل الأسلحة، والتصويب بدقة أكبر.

وقال باشيل: "اختبرنا الذراع مع العديد من الأسلحة مثل M249 و M240B، وسنعمل على تطويره بناء على الاقتراحات، التي ستصلنا ممن سيستخدمه، للوصول إلى دقة أكبر في إصابة الأهداف".

"الذراع الثالثة" جزء من برنامج تحديث الجيش الأمريكي، ويركز بشكل أساسي على الهياكل الخارجية التي تساعد الجنود في تحركاتهم وحمل عتادهم ومعدات الاتصالات في المعركة، فضلا عن الارتقاء بمستوى إصابة أهداف العدو.