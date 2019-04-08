الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على إيران حتى أبريل 2020

أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قرارًا بتمديد العقوبات المفروضة على إيران حتى 13 أبريل 2020، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ووصف الاتحاد قرار التمديد بالتدابير التقييدية في

مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول ضد 82 شخصًا وكيان واحد.

كما تم فرض حظر على تصدير المعدات التي قد تستخدم في إيران في "أعمال القمع الداخلي" وأجهزة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتم فرض هذه العقوبات لأول مرة عام 2011، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين على أساس سنوي.