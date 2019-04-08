انخفاض الليرة التركية بعد تصريحات أردوغان

انخفضت الليرة التركية، اليوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من المستحيل لمرشح المعارضة إعلان الفوز في اسطنبول بهامش بين 13 و14 ألف صوت، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وجرى تداول العملة التركية عند

5.7120 ليرة للدولار بانخفاض نسبته 1.58% عن إغلاق الجمعة البالغ 5.6220 ليرة.

وجدد الرئيس التركي اليوم قوله، إن حزبه يسعى إلى إعادة فرز كاملة للأصوات في اسطنبول.

وتتعرض العملة، لضغوط بفعل النتائج الأولية للانتخابات البلدية، والتي أظهرت فقدان حزب العدالة والتنمية بفارق ضئيل السيطرة على كل من أنقرة واسطنبول لصالح حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري.

وفي العام الماضي، فقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار، بفعل المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وتدهور العلاقات مع واشنطن.