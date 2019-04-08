أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن بلاده تستخدم كافة الإمكانيات المتاحة لحث جميع الأطراف في ليبيا على الامتناع عن التصرفات، التي من شأنها أن تؤدي إلى إراقة الدماء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الاثنين،ردا على سؤال إذا كانت هناك اتصالات بين روسيا والمشير
وكانت روسيا قد منعت أمس
وأوضحت هذه المصادر أن الوفد الروسي في الأمم المتّحدة طلب تعديل صيغة هذا البيان الرئاسي بحيث تصبح الدعوة لكل الأطراف الليبية المسلّحة إلى وقف القتال وليس فقط لقوات حفتر ، ولكنّ الولايات المتّحدة رفضت مقترح التعديل الروسي، فأجهضت موسكو صدور البيان حيث ان بيانات مجلس الأمن تصدر بالإجماع.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: نستخدم كافة الإمكانيات لعدم إراقة الدماء في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.