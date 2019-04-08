الكرملين: نستخدم كافة الإمكانيات لعدم إراقة الدماء في ليبيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن بلاده تستخدم كافة الإمكانيات المتاحة لحث جميع الأطراف في ليبيا على الامتناع عن التصرفات، التي من شأنها أن تؤدي إلى إراقة الدماء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الاثنين،ردا على سؤال إذا كانت هناك اتصالات بين روسيا والمشير

خليفة حفتر واستعداد موسكو للوساطة من أجل التسوية في ليبيا - " إن الجانب الروسي يستخدم كل الإمكانيات المتاحة له لحث جميع الأطراف على التخلي عن أي أعمال قد تثير معارك دامية وتؤدي إلى مقتل المدنيين".وكانت روسيا قد منعت أمسالأحد صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات حفتر لوقف هجومها على طرابلس، وذلك حسب مصادر دبلوماسية.وأوضحت هذه المصادر أن الوفد الروسي في الأمم المتّحدة طلب تعديل صيغة هذا البيان الرئاسي بحيث تصبح الدعوة لكل الأطراف الليبية المسلّحة إلى وقف القتال وليس فقط لقوات حفتر ، ولكنّ الولايات المتّحدة رفضت مقترح التعديل الروسي، فأجهضت موسكو صدور البيان حيث ان بيانات مجلس الأمن تصدر بالإجماع.