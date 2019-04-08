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روسيا: تسهيل نظام منح التأشيرات للدول العربية

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أكد ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن الخارجية الروسية ستقوم بكل ما هو ضروري لتسهيل نظام التأشيرات بين موسكو والدول العربية، وجعل هذه العملية تمضي

بأسرع وقت ممكن، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وقال بوجدانوف - في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الأعمال الروسي العربي

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بموسكو اليوم الاثنين "إن هناك تقدما ملموسا في مسألة التأشيرات، حيث تم اتخاذ قرار مع عدد من الدول العربية لإلغاء الحاجة إليها، لافتا إلى أن هناك مفاوضات تجري مع جميع الدول العربية في هذا الشأن".

 

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