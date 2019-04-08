روسيا: تسهيل نظام منح التأشيرات للدول العربية

أكد ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن الخارجية الروسية ستقوم بكل ما هو ضروري لتسهيل نظام التأشيرات بين موسكو والدول العربية، وجعل هذه العملية تمضيبأسرع وقت ممكن، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال بوجدانوف - في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الأعمال الروسي العربي
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