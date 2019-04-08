موسكو: عودة أكثر من 950 لاجئًا إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين في سوريا أن 971 لاجئا عادوا إلى الأراضي السورية خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 314 لاجئًا عادوا من لبنان عبر معبري (جديدة يابوس - تلكلخ)، و657 شخصا عادوامن الأردن خلال معبر (نصيب)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر المركز في بيان اليوم الاثنين أن 501 نازح عادوا أيضا خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا،
وأشار إلى أن صندوق (قاديروف) الشيشاني الخيري نفذ عملية خيرية واحدة، حيث وزع 200 مجموعة من الملابس وطنا واحدا من الخبز على سكان مدينة حلب.
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