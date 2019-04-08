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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدعون لوقف إطلاق النار في ليبيا

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 ناشد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأطراف المعنية في ليبيا العمل على وقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام الحوار، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك في تصريحات للوزراء الأوروبيين لدى وصولهم إلى

مقر اجتماعهم اليوم في لوكسمبورج وذلك على الرغم من أن الملف الليبي غير مدرج رسميا على جدول الأعمال.
وأعرب الوزراء الأوروبيون عن صعوبة الحديث عن عملية
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سياسية وانتخابات في ليبيا في حال اشتداد القتال.
وأشار وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن إلى أن الاتحاد الأوروبي موحد في موقفه تجاه دعم عمل المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة.. موضحًا أن الدول الأعضاء مجتمعة تعمل من أجل وقف القتال ومنع مزيد من التدهور في ليبيا.

 

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