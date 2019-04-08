الأمم المتحدة: نزوح 2200 شخص جراء اشتباكات طرابلس

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نزوح 2200 شخص من ديارهم؛ جراء الاشتباكات الدائرة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس منذ 4 أبريل الجاري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح المكتب في تقرير أن كثيرًا من المدنيين محاصرون ولا يستطيعون

الوصول إلى خدمات الطوارئ، لافتا إلى أن النشر السريع المتزايد للقوات يمكن أن يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان.وأضاف أن وكالات الإغاثة على الأرض لديها ما يكفي منالإمدادات الطبية الطارئة لعلاج ما يصل إلى 210 آلاف شخص والتعامل مع 900 حالة إصابة لمدة 3 أشهر.وكانت القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا برئاسة فائز السراج.