مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة جنود الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

كما اقتحمت عناصر من الوحدات الخاصة المصلى المرواني وفتشت عدداً من المصلين بصورة استفزازية. وانتشرت عناصر جيش الاحتلال، بشكل لافت، في محيط مبنى ومصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من الأقصى لتأمين الحماية والحراسة للمستوطنين.

من جهة أخرى، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.

واستهدفت الزوارق مراكب الصيادين قبالة سواحل "السودانية" و"الواحة" شمال غرب قطاع غزة حيث لاحقت الصيادين في مسافة 3 أميال بحرية.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، استهداف الصيادين قبالة سواحل القطاع بإطلاق النار ومحاولة اعتقالهم دون أي أسباب.