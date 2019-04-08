باكستان تفرج عن 100 سجين هندي "كبادرة حسن نوايا"

أفرجت باكستان اليوم الاثنين، عن مئة سجين هندي " كبادرة حسن نوايا" لتخفيف التوترات مع جارتها الهند.

وأكد معشوق على المتحدث باسم سجن كراتشي المركزي الإفراج عن السجناء، وقال إنه سوف يتم تسليمهم للسلطات الهندية عند نقطة واجا الحدودية، بالقرب من مدينة لاهور الواقعة بشرق البلاد.

وتعد هذه أول دفعة من ضمن أربع دفعات من السجناء سوف تقوم باكستان بالإفراج عنهم. ومن المقرر الإفراج عن الدفعات الأخرى في 15 و 22 و 29 أبريل الجاري.

وكان المتحدث باسم الخارجية محمد فيصل قد أعلن العام الماضي أن باكستان قررت الإفراج عن 360 سجيناً هندياً، بينهم 355 صياداً وخمسة مدنيين، وأضاف" نتوقع أن تعاملنا الهند بالمثل".

وقالت وزارة الخارجية إن هناك 347 سجيناً باكستانياً (249 مدنياً و 98 صياداً) في السجون الهندية و 537 سجيناً هندياً (54 مدنياً و483 صياداً) في السجون الباكستانية.

ويشار إلى أن العلاقات بين الدولتين توترت منذ فبراير الماضي عندما نفذت الهند هجمات جوية، أصابت ما وصفته بمعسكر للإرهابيين داخل باكستان. وجاء هجوم الهند عقب وقوع تفجير انتحاري في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير، مما أسفر عن مقتل 40 من رجال القوات شبه النظامية الهندية.