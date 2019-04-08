111 قتيلاً في معارك عنيفة بين الجيش الأفغاني وطالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، أن 99 مسلحاً من طالبان قتلوا بالإضافة إلى 12 جندياً وشرطياً أفغانياً في الساعات الـ48 الأخيرة، في معارك جرت في غرب البلاد لاستعادة مواقع سيطرت عليها الحركة الأسبوع الماضي.

وكان مقاتلو طالبان سيطروا الخميس على مواقع في إقليم بالا مرغاب بولاية بدغيس.

وقالت كابول إن جنودها قاموا "بانسحاب تكتيكي" من أجل "تجنب وقوع خسائر بشرية".

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وسمحت تعزيزات برية وجوية، وخصوصاً مساندة من الجيش الأميركي، للقوات الحكومية باستعادة الأراضي التي انسحبت منها أمام المسلحين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان اليوم الإثنين، "بحزن كبير" مقتل ثمانية عسكريين وأربعة شرطيين أفغان "قاتلوا ببسالة وشجاعة"، في هذه العمليات، مضيفة أن عشرة جنود آخرين و24 شرطياً جرحوا بينما قتل "99 من طالبان".

وقال جمشيد شهابي الناطق باسم حاكم ولاية بدغيس إن "معارك كثيفة" تتواصل بالقرب من السوق الرئيسية للإقليم تتخللها "ضربات جوية على مواقع طالبان".