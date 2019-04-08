كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: نكسة أردوغان الانتخابية تضعف الآمال في إصلاح الاقتصاد التركى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، أنّ خسارة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية أدّت إلى تلاشي آمال المستثمرين في أن تتبنى تركيا إصلاحات مؤلمة يقولون إنها ضرورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، حيث يسعى لدعم قاعدته السياسية.

وأظهرت النتائج الأولية أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، والذي يتولى السلطة منذ عام 2002، فقد سيطرته على العاصمة أنقرة ومركز الأعمال اسطنبول في انتخابات 31 مارس، وطالب حزب العدالة والتنمية بإعادة فرز الأصوات في كلتا المدينتين.

ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية التركي بيرت البيرق، وهو صهر أردوغان، هذا الأسبوع للمستثمرين الأجانب القلقين بشأن الإصلاحات الهيكلية التي يأمل أن تعيد إحياء الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع التضخم والعملة الهشة، وقالت وكالة انباء الاناضول المملوكة للدولة ان الاعلان سيكون يوم الاربعاء.

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وبعد أزمة العملة في العام الماضي التي شهدت فقدان الليرة ما يقرب من 30 في المائة من قيمتها، يقول الاقتصاديون إن تركيا بحاجة إلى تقديم التزامات طويلة الأجل لزيادة الصادرات، والتخفيف عن الشركات المثقلة بالديون، وتحرير البنك المركزي للقيام بمهامه.

وقال أردوغان، الذي شارك في حملته الانتخابية بقوة قبل التصويت، في ليلة الانتخابات، إن حزب العدالة والتنمية سيعيد التركيز الآن على الاقتصاد.

لكن العديد من المحللين يشككون في فرص وضع خطة إصلاح شاملة، خاصة بعد الانتخابات، ويخشون أن يختار حزب العدالة والتنمية بدلاً من ذلك تدابير تحفيزية قصيرة الأجل تفشل في معالجتها، بل قد تؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الأعمق، وفقاً لرويترز.