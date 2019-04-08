كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يستضيف ماي لبحث محادثات الخروج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول رئاسي اليوم الاثنين إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لبحث محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في قصر الإليزيه غدا الثلاثاء.

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وكان مسؤول ألماني قال في وقت سابق إن "ماي ستسافر إلى برلين غداً للقاء المستشارة أنجيلا ميركل".

وتبذل ماي جهوداً شاقة لإخراج بلدها من الاتحاد الأوروبي باتفاق يلقى موافقة البرلمان، وذلك قبل 4 أيام من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان مقرراً في 29 مارس ثم أرجىء إلى 12 أبريل.