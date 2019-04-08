كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية وسط أزمة الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كيرستين نيلسن، التي أشرفت على سياسات الهجرة المثيرة للجدل للرئيس الأمريى دونالد ترامب خلال فترتها المضطربة التي استمرت 16 شهرًا، وسط زيادة عدد المهاجرين على الحدود مع المكسيك.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن ترامب طلب استقالة نيلسن وأعطتها.

وقال ترامب، الذي أعرب مؤخراً عن غضبه المتزايد بشأن الوضع على الحدود، على موقع تويتر: "ستترك وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن مناصبها، وأود أن أشكرها على خدمتها".

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وفي تغريدة أخرى، قال ترامب إن كيفن ماكالينان، المفوض الحالي للجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة، سيصبح القائم بأعمال سكرتير وزارة الأمن الوطني.

وفي تغريدة مساء الأحد ، قالت نيلسن إنها ستبقى حتى الأربعاء :"لقد وافقت على البقاء في منصب سكرتيرة حتى يوم الأربعاء، 10 أبريل للمساعدة في انتقال منظم وضمان عدم تأثر المهام الرئيسية للصحة والخدمات الصحية".