كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل العشرات من الحيوانات من حديقة حيوانات غزة فى حالة مزرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إنقاذ العشرات من الحيوانات المهمًلة فى وضع سيئ في حديقة حيوانات مزرية في غزة في رابع وأكبر مهمة من هذا النوع في الجيب الفلسطيني المحاصر.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، أنّه تم إجلاء حوالي 40 حيوانًا، بما في ذلك ذئب هزيل وأسود رقيقة الشكل مؤلمة، من الحديقة في بلدة رفح الجنوبية وتم اقتيادهم إلى إسرائيل.

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وسيتم إعادة توطين الحيوانات، التي شملت أيضًا الثعالب والقرود والبجع والنعام في ملاذات في الأردن وجنوب إفريقيا.

وقال أمير خليل، وهو طبيب بيطري يعمل لدى منظمة "فور باوز إنترناشونال" التي تتخذ من فيينا مقراً لها، والتي نفذت عمليات الإنقاذ يوم الأحد: "كانت حديقة الحيوان في وضع سيء في السنوات الأخيرة بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية"، مضيفاً أنّ معظم الحيوانات كانت تعاني من نوع من الصدمة.

وفي يناير، نفقت أربعة أشبال أسد في حديقة رفح، وأصدر المالك في وقت لاحق لقطات مروعة تظهر لبؤة يجرى نزع أنيابها، في محاولة واضحة لدفع المنظمة إلى تسريع عملية الإخلاء.