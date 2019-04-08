كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا الإيبولا بالكونغو إلى أكثر من 700 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن وفاة أكثر من 700 شخص حتى الأن.

وتظهر بيانات من وزارة الصحة في الدولة الإفريقية أن 721 شخصًا يخشون موتهم الآن من الفيروس القاتل منذ بدء تفشي المرض في أغسطس الماضي.

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ويأتي ذلك بعد أن حذر المسؤولون الأسبوع الماضي من أن تفشي المرض، الذي أصاب 1114 شخصًا، ينتشر بشكل أسرع من أي وقت مضى.

ووفقاً لصحيفة ديلى ميل، اليوم، يكافح عمال الإغاثة لاحتواء تفشي المرض، الذي يعتبر ثاني أسوأ حالة في التاريخ، وراء وباء عام 2014 فقط في غرب إفريقيا