كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الحاكم بالهند يضع برنامجه قبل الانتخابات بأيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الحزب الحاكم في الهند، اليوم الاثنين، بيانه الانتخابي، قبل ثلاثة أيام من بدء الاقتراع في أكبر ديمقراطية في العالم.

وقد وضع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وزعماء آخرون من حزب بهاراتيا جاناتا، برنامجهم، اليوم، مؤكدين على الأمن القومي والتنمية الاقتصادية.

وقال وزير المالية، آرون جيتلي، إن الحكومة "تريد الإسراع في مسار التقدم".

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ويستهل بيان حزب بهاراتيا جاناتا، بتوجيه من رئيس الوزراء، للحصول على "احترام قيم" للناخبين.

كما استشهد "جيتلي"، بضربة جوية هندية ضد معسكر إرهابي مزعوم في باكستان، بعد أن قتل مهاجم انتحاري 40 جنديًا هنديًا في كشمير المتنازع عليها في فبراير.

وكان قد أصدر حزب المؤتمر المعارض الرئيسي، بيانه الأسبوع الماضي، حيث انتقد حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي للعمل على "تقسيم الأمة".