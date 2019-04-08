كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية الإيطالي يشكل تحالفًا لأحزاب اليمين المتطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع ماثيو سالفيني وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي المتشدد مع قادة من ذوي الميول المتشابهة في الحزب اليميني الأوروبي، في سعيه لتشكيل تحالف واسع قبل الانتخابات الأوروبية الشهر المقبل.

وقال ماثيو سالفيني، الذي يتزعم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين، إن التحالف الذي يشكله مع مارين لوبان، زعيم حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا: "سيكون حدثًا رائعًا لأوروبا على مدار الثلاثين عامًا القادمة".

ويلتقي "سالفيني"، اليوم الاثنين، في ميلانو مع قادة حزب الشعب الدنماركي، وحزب الفنلنديون الحقيقيون، وحزب البديل من أجل ألمانيا.

ومن جانبه، قال بيتر كوفود بولسن، المرشح الأكبر لحزب الشعب الدنماركي في انتخابات البرلمان الأوروبي، في بيان، إن الأحزاب تتطلع إلى تشكيل مجموعة جديدة من الأحزاب ذات المصالح المشتركة بعد الانتخابات التي ستجري في جميع أنحاء أوروبا الشهر المقبل.