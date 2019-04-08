الملك يحث على تعزيز ولوج الخدمات الصحية في المغرب بكلفة معقولة

دعا الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، الحكومة إلـى الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية، الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية.
وحث الملك الحكومة في رسالته الموجهة للاحتفال باليوم العالمي للصحة، اليوم بالرباط، على مواصلة توسيع التأمين الإجباري عن المرض، بما يتيح تعزيز الولوج إلى خدمات صحيـة عـن قرب، ذات جودة عالية، وبكلفة معقولة، مـع إعطاء مسـؤولية أكبر للمستوى التـرابي، فـي إطـار الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري.
وأضاف الملك أيضا في الرسالة التي تلاها وزير الصحة أناس الدكالي، إنه “يتعيـن اعتمـاد تمويلات مبتكرة للخدمات التي توفرها، خصوصا في وقت يشهد رتفـاع التكاليف، وتـزايـد وتيـرة شيخوخة السكان، وزيادة الأمراض المـزمنة، وتـوافـر علاجات جديدة ذات تكلفـة أكبـر”.
وقال الملك أيضا، “المغـرب خطى خطـوات واسعـة فـي إرساء نظم التغطية الصحية الأساسية، بحيـث دخلت التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005، كما تم تعميم نظام المساعدة الطبية أو ما يسمى بـ”الراميد” سنة 2012″.
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