الغيابات..خصم الرجاء بمباريات الدوري المحلي

بعد إسدال الستار رسمياً على مشاركاته القارية بتتويج بلقب “السوبر” الإفريقي، عاد شبح الغيابات ليلاحق فريق الرجاء الرياضي، في مباراته المقبلة أمام شباب الريف الحسيمي، برسم منافسات مؤجل الأسبوع 16 من الدوري المحلي.

الرجاء، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، سيغيب عنه 5 من لاعبيه إما بداعي الإصابة أو التوقيف، ويتعلق الأمر بعبد الإله الحافيظي، الذي يتواجد بقطر لتلقي العلاجات بعد إنتهاء موسمه الرياضي، إضافة لليبي سند الورفلي، ثم عبد الجليل جبيرة، في حين ستمنع مراكمة البطائق الصفراء، الثنائي عبد الرحيم الشاكير وأيضا اللاعب الشاب سفيان الرحيمي من المشاركة باللقاء ذاته.

وعاد النسور الخضر للمنافسة بقوة ومزاحمة الغريم التقليدي الوداد الرياضي بسبورة الترتيب، بعد احتلال المجموعة للرتبة الثانية، بما مجموعه 37 نقطة، في حين يواصل “الأحمر والأبيض” الصدارة بـ 52 نقطة.

يٌشار، إلى أن مدرب الرجاء الرياضي كارتيرون، أكد في تصريحات عديدة، أن مكانة فريقه السنة المقبلة ستكون بدوري أبطال إفريقيا، وهي المسابقة التي يجب الفوز بلقب الدوري أو الوصافة للمشاركة بها.

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