الشوبي لـ”اليوم24″: مستعد لتوجيه رسالة إلى الملك للعفو عن معتقلي الريف.. من يوقع معي؟

استنكر الفنان المغربي محمد الشوبي، تأييد محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، للأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والصحافي حميد المهداوي، مناشدا الملك محمد السادس العفو عليهم في ظل ما وصفه بتعنت الحكومة، والأحزاب.

وحول فكرة التوجه برسالة إلى الديوان الملكي، تناشد الملك محمد السادس العفو عن معتقلي الحراك، رحب الشوبي بالفكرة، وقال في تصريح هاتفي لـ”اليوم 24″ إنه مستعد لتنفيذها، إذا ما كان هناك أناس أحرار، وأصحاب غيرة عن الوطن، وليوقعوا معه على الرسالة، لأن الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك، عبث، ومؤسفة للغاية، وتسيئ إلى صورة المغرب.

الشوبي، أكد أن المغرب بلد التسامح، بدليل زيارة بابا الفاتيكان الأخيرة للمملكة، غير أن تأييد الحكم الابتدائي في حق معتقلي الريف، يسيء إلى صورة البلد.

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وأيدت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، في وقت متأخر من ليلة، أول أمس الجمعة، الحكم الابتدائي الصادر في حق معتقلي حراك الريف في السجن لمدد تتراوح بين 15 شهرا و20 سنة، والحبس للصحافي حميد المهداوي، المحكوم بـ3 سنوات حبسا.