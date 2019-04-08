الطلاق لم يؤثر في علاقة نجاة عنابو وحسن ديكوك.. نجمة الغناء الشعبي تحتضن زوجة طليقها- صورة

أشاد الفنان المغربي حسن ديكوك، بطيبة قلب طليقته الفنانة نجاة اعتابو، التي لم تتردد في حضن زوجته، في موقف يعكس رقي تفكير الطرفين، إذ لم يمنعهما الطلاق من أن تبقى العلاقة بينهما حبية، وجيدة.

ونشر ديكوك، قبل يومين، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورة ظهرت فيها نجمة الغناء الشعبي، نجاة اعتابو، تحضن زوجته، وعلق عليها: ” زوجتي الغالية والفنانة المقدرة نجاة اعتابو القلب الطيب”.

والتقى ديكوك بطليقته نجاة اعتابو في حفل إطلاق ابنتهما، سامية، أول عمل غنائي لها في مسيرتها الفنية بعنوان “غاب المعقول”.

وارتبطت نجاة اعتابو بعد انفصالها عن ديكوك بمدير أعمالها، مراد الحضري، الذي يناديه أبناء طليقها، سامية، ووليد بـ”بابا”، نظرا إلى مساعدته لها في تربيتهما، ومنحهما حنان الأب.