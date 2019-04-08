أودى حادث انقلاب “بيكوب”، صباح اليوم الإثنين 8 أبريل الجاري في إقليم تارودانت، بحياة عاملة في إحدى الوحدات الزراعية بإقليم تارودانت، كما خلف أيضا إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عاملات أخريات.
وكان حادث انقلاب السيارة من نوع “بيكوب” في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في الطريق السيار الرابط بين جماعة الكدية البيضاء وتارودانت، على مستوى دوار الكرون مدينة أولاد تايمة “هوارة”، في مشهد أعاد سؤال الظروف التي تشتغل فيها العاملات الزراعيات بالمعامل والضيعات الفلاحية، بعد عدد من الحوادث المميتة والفاجعات المتكررة.
وعلم “اليوم24” أن السيارة المعنية كانت تقل حوالي 16 عاملة زراعية، حين كانت متوجهة لنقلهم لمقر عملهم بإحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة، قبل أن تتعرض لحادث انقلاب مفاجئ أودى بحياة عاملة زراعية، في حين تم نقل عدد من المصابات على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية.
هذا وفور توصلها بالخبر هرعت مصالح الدرك الملكي بسبت الكردان ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بتارودانت قصد تلقى الإسعافات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث وترتيب المسؤوليات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حادث مولاي بوسلهام .. انقلاب “بيكوب” يودي بحياة عاملة زراعية وإصابات خطيرة في إقليم تارودانت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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