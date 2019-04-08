مغاربة يفاجئون سعد لمجرد وسط باريس.. احتفلوا بعيد ميلاده وسط دهشته – فيديو

تجمهر عشرات المغاربة، أمس الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس، لمفاجأة الفنان المغربي سعد لمجرد، في ذكرى ميلاده الـ34.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق للحظة ترديد جمهور سعد لأهازيج، وأغان، وزغاريد احتفالا بعيد ميلاده، بينما ظهر سعيدا، ومندهشا في الوقت نفسه، إذ لبى طلبات معجبيه بالتقاط صور معهم.

ولايزال الفنان المغربي غير قادر على مغادرة التراب الفرنسي، إذ إنه مرغم على البقاء في باريس حتى يبث القضاء الفرنسي في قضيتي الاغتصاب، المتابع فيهما.

ويحضر سعد لمجرد لفيديو كليب جديد، لم يعلن بعد تاريخ صدوره.