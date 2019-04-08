تجمهر عشرات المغاربة، أمس الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس، لمفاجأة الفنان المغربي سعد لمجرد، في ذكرى ميلاده الـ34.
وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق للحظة ترديد جمهور سعد لأهازيج، وأغان، وزغاريد احتفالا بعيد ميلاده، بينما ظهر سعيدا، ومندهشا في الوقت نفسه، إذ لبى طلبات معجبيه بالتقاط صور معهم.
ولايزال الفنان المغربي غير قادر على مغادرة التراب الفرنسي، إذ إنه مرغم على البقاء في باريس حتى يبث القضاء الفرنسي في قضيتي الاغتصاب، المتابع فيهما.
ويحضر سعد لمجرد لفيديو كليب جديد، لم يعلن بعد تاريخ صدوره.
كانت هذه تفاصيل خبر مغاربة يفاجئون سعد لمجرد وسط باريس.. احتفلوا بعيد ميلاده وسط دهشته – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.