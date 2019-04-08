بعد التعادل أمام حسنية أكادير..مدرب الزمالك يؤكد:عانينا من ضغط الجماهير

اعترف كريستيان جروس، مدرب فريق الزمالك المصري، أن مجموعته عانت من ضغط جماهير حسنية أكادير والتي تنقلت بالالاف إلى ملعب أدرار، لدعم غرالة سوس في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وأوضح المدرب السويسري على هامش اللقاء الصحفي الذي تلى مباراة الحسنية والزمالك، أن التعادل السلبي يبقى نتيجة جيدة بالنسبة له، خصوصاً وأن فريقه سيلعب لأول مرة أمام الفريق السوسي، ووسط ضغط جماهيري وصفه بالكبير.

جروس نفى بأن يكون فريقه ضعف أمام هجمات لاعبي حسنية أكادير، معلقا: ” لقد حاولنا مسايرة الخصم، لم تكن مباراة سهلة بالنسبة لنا وهذا ما علمناه بعد القرعة مباشرة، الان تركيزنا سينصب على مواجهة الإياب، بحثاً عن التأهل”.

يشار، إلى حسنية أكادير والزمالك المصري قد تعادلاً سلبا، مساؤ أمس الأحد، مع تسجيل محاولات بارزة لممثل الكرة المغربية الحسنية، كما أن اللقاء سجل ابداعات من الجماهير التي رفعت “تيفو” احتفاء بفريقها الذي وصل لمرحلة ربع نهائي كأس “الكاف”.

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“اليوم 24” رصد لكم مشاهد من احتفالية جماهير حسنية أكادير في مباراة الزمالك القارية: