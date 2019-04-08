أمزازي يكشف موعد افتتاح أول المدن المهنية في المغرب.. 4 مؤسسات في كل سنة

ثلاثة أيام بعد ترأس الملك جلسة تم خلالها تقديم خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث “مدن المهن والكفاءات” في كل جهة، كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن بداية البناء ستكون 2020، على أن يتم افتتاح المؤسسات سنة 2021.

وأوضح أمزازي، في برنامج “حديث مع الصحافة” مساء أمس الأحد، مباشرة على القناة الثانية، أن مع كل دخول مهني سيتم افتتاح 4 مؤسسات، إلى حين إتمام جميع المدن في 12 جهة.

وأفاد أمزازي، سابقا، أن خارطة الطريق لتطوير قطاع التكوين المهني، تعتبر رافعة استراتيجية حقيقية لحفز تنافسية المقاولات، وعاملا أساسيا لإدماج الشباب في الحياة العملية، مشددا، أن المقاربات البيداغوجية التي تقترحها خارطة الطريق تعطي أهمية كبرى للتحكم في اللغات الأجنبية وتنويع الكفاءات، وإعطاء الأولوية لإشراك المهنيين.

وستتطلب مدن المهن والكفاءات كلفة إجمالية بقيمة 3,6 مليار درهم من مساهمة الدولة والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والجهات، والافتتاح التدريجي لهذه البنيات الجديدة انطلاقا من الدخول المهني 2021.