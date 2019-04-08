تجميد أوامر هدم ثلاثة منازل في قلنسوة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الإثنين، تجميد أوامر هدم ثلاثة منازل في مدينة قلنسوة حتى إشعار آخر.

وقررت المحكمة تجميد أوامر الهدم بعد استئناف قدمه الموكل بالدفاع عن أصحاب المنازل المهددة بالهدم، المحامي علاء تلاوي، على أثر رفض محكمة الصلح تجميد أوامر الهدم قبل أسبوعين.

وقبلت المحكمة ادعاءات الدفاع بأن تمنح اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لأصحاب المنازل فرصة لترتيب أوراقهم في محاولة لاستصدار تراخيص بناء، وتسوية الإشكالية التنظيمية في المنطقة أمام السلطات وبلدية قلنسوة.

وطالب أصحاب المنازل منحهم الفرصة لاستصدار تراخيص بناء للمنازل التي بنيت قبل أكثر من عامين، إلا أن لجنة التنظيم والبناء لا تزال ترفض الخرائط المقترحة، بذريعة أن المنطقة مُعرّفة كمنطقة زراعية، وفق التخطيط.

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وتقع البيوت في منطقة نفوذ بلدية قلنسوة في المنطقة الشمالية للمدينة، ويقطنها عشرات السكان.

ويخوض سكان هذه المنازل نضالا أمام السلطات الإسرائيلية التي ترفض منحهم تراخيص بناء، في الوقت الذي تمنح فيه تراخيص للبلدات الاستيطانية المجاورة.