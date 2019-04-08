نجم برشلونة يوافق على اللعب بجوار كريستيانو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة الإسباني قرر الرحيل عن الفريق والانتقال إلى الدوري الإيطالي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إن الكرواتي راكيتيتش تواصل بالفعل مع يوفنتوس، وأعطى موافقته على الانتقال لصفوف الفريق بداية من الصيف المقبل.
وأضافت أن لاعب وسط برشلونة وضع فريق كريستيانو رونالدو كخيار أول، في حال عدم الاستمرارية في برشلونة، خاصة بعد تعاقد البلوغرانا مع فرينكي دي يونغ، متوسط ميدان أياكس أمستردام.
يشار إلى أن راكيتيتش أوضح في تصريح سابق، أنه لا يريد مغادرة برشلونة، إلا أن وصول دي يونغ قد يساهم في رحيله عن البلوغرانا.
وإذا رحل الكرواتي لليوفي، فسينتقل من اللعب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى مزاملة كريستيانو رونالدو، وهي فرصة لم تتح لكثير من اللاعبين.
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