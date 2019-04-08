لماذا يُصر زيدان على التعاقد مع بوغبا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحفية، عن أسباب تمسك مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، بالتعاقد مع النجم الفرنسي، بول بوغبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هناك 4 أسباب وراء تمسك زيدان باستقدام بول بوغبا لملعب سانتياغو برنابيو، في الميركاتو الصيفي المقبل.
ونوهت الصحيفة أن زيدان يرى في بول بوغبا، اللاعب المناسب لريال مدريد، نظرًا لعامل السن (26 عامًا)، والجودة الفنية التي يتمتع بها النجم الفرنسي، وابتكاره في الهجوم، وتضحياته في الدفاع.
وأضافت أن مانشستر يونايتد يدرك أن بول بوغبا يريد الذهاب إلى ريال مدريد، لكن الفريق الإنجليزي سيبذل قصارى جهده للحفاظ على نجمه داخل ملعب أولد ترافورد.
وكان بول بوغبا قد صرح مؤخرًا خلال فترة التوقف الدولي، أن أي نجم في عالم كرة القدم، يحلم باللعب تحت قيادة زين الدين زيدان.
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