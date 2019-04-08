القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة اليوم، الإثنين، شخصا يبلغ من العمر 43 عاما من بلدة يركا للاشتباه فيه بالاعتداء على طبيب في مستشفى الجليل الغربي في نهريا.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن المشتبه أقدم على الاعتداء على الطبيب بادعاء عدم حصوله على العلاج اللازم.
وفي أعقاب ذلك، أحيل المشتبه به للتحقيق على خلفية حادث الاعتداء.
كانت هذه تفاصيل خبر يركا: اعتقال مشتبه بالاعتداء على طبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.