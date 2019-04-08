يركا: اعتقال مشتبه بالاعتداء على طبيب 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة اليوم، الإثنين، شخصا يبلغ من العمر 43 عاما من بلدة يركا للاشتباه فيه بالاعتداء على طبيب في مستشفى الجليل الغربي في نهريا.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن المشتبه أقدم على الاعتداء على الطبيب بادعاء عدم حصوله على العلاج اللازم.

وفي أعقاب ذلك، أحيل المشتبه به للتحقيق على خلفية حادث الاعتداء.