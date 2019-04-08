انت الان تتابع تفاصيل خبر كابول ترسل وفداً إلى قطر للقاء "طالبان" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 8 أبريل 2019 01:02 مساءً - قال محمد داود زاي ممثل الرئيس الأفغاني أشرف غني في "مباحثات السلام" أن كابول تعتزم إرسال وفد إلى دولة قطر لتبادل وجهات النظر مع حركة طالبان، في إطار المساعي المستمرة لإيجاد مخرج لأزمة البلاد.

وعقد الأمريكيون وطالبان جولات عدة من محادثات السلام في الدوحة، تدور حول ضمانات بشأن مكافحة الإرهاب، وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والحوار بين الأفغان، والوقف الشامل لإطلاق النار.

ويتوقع أن تُجرى المحادثات الجديدة في الدوحة في وقت لاحق هذا الشهر، حيث سيلتقي أعضاء من طالبان مع مسؤولين أفغان، إضافة إلى أطراف أخرى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الاثنين.

وشدد داود زاي على أن مهمة الوفد هي تبادل وجهات النظر مع طالبان فقط، وأن أعضاءه لن يكونوا بالضرورة فريق المفاوضات.

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من جهته رحب الرئيس التنفيذي لأفغانستان (رئيس الوزراء) عبد الله عبد الله بقرار كابول إرسال وفد للقاء ممثلين عن طالبان في العاصمة القطرية، معرباً عن أمله بأن يقدم الوفد "موقفاً موحداً" يمثل الشعب الأفغاني.

وفي بيان لها، أوضحت طالبان أن مباحثات الدوحة المقبلة ستحدد "آراء" المشاركين و"سياساتهم، وسيشاركون أيضاً بمواقفهم"، مشيرة إلى أن المؤتمر المذكور ليس قمة أو لقاء للمفاوضات.

وكانت طالبان قد عقدت اجتماعاً مع مجموعات من المعارضة الأفغانية في موسكو في فبراير.

وبينما تستمر مفاوضات الدوحة تشهد أفغانستان تصعيداً في هجمات حركة طالبان بحلول فصل الربيع، وقتل نهاية الأسبوع نحو أربعين من أفراد قوات الأمن الأفغانية في هجوم نفذه مسلحون من الحركة على قاعدة في ولاية هلمند (جنوبي البلاد)، ولاحقاً أكد نائب الرئيس الأفغاني أن قوات بلاده ستحارب طالبان حتى توافق على السلام.