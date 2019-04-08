شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شمال قطاع غزة وسط إطلاق نار متقطع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:14 مساءً, 8 أبريل 2019 م المناطق -وكالات توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في أراضي المواطنين الفلسطينيين الحدودية، شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط إطلاق نار متقطع.

وأوضحت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال غرب بيت لاهيا، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية وسط إطلاق نار متقطع في المكان المستهدف.

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