المرصد السوري: مدرعات تابعة للناتو تنتشر لأول مرة في مطار كوباني

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن مدرعات تابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" تنتشر لأول مرة في مطار كوباني شرق منطقة الفرات قادمة من العراق.

وأضاف المرصد، على موقعه الإلكتروني أن مدرعتين اثنتين تابعة لقوات حلف الناتو دخلت مساء الأحد عبر معبر سيملكا شمال العراق باتجاه منطقة شرق الفرات ووصلت إلى مطار كوباني.

وأشار إلى تواصل عمليات دخول الشاحنات القادمة عبر إقليم "كردستان العراق" نحو مناطق قوات سوريا الديمقراطية شرق نهر الفرات، حيث رصد المرصد السوري دخول نحو 100 شاحنة تحمل على متنها مساعدات لوجستية وأخرى عسكرية وآليات وعربات.

وبذلك فإنه يرتفع إلى نحو 660 تعداد الدفعات الخمس التي دخلت لمنطقة شرق الفرات، منذ الإعلان عن سيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على شرق الفرات.