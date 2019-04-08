ماي تبحث مع ميركل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غدا في برلين

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رئيسة الوزراء البريطانية البريطانية تيريزا ماي قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستجتمع مع المستشارة أنجيلا ميركل في برلين غدا الثلاثاء لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث شتيفن زايبرت إن ترابط باقي دول الاتحاد وعددها 27 كان دائما أمرا مهما لألمانيا وإن المحادثات ستعقد من هذا المنطلق.

وأضاف أن ألمانيا تريد أن تظل العلاقات مع بريطانيا وثيقة وودية قدر الإمكان بعد الخروج.

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