شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب السيراليونى الحاكم: السيسي يمتلك رؤية لتحقيق الوحدة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، سيدى محمد تونس - رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب السيراليونى الحاكم SLPP، صباح اليوم الاثنين بمقر اللجنة.

فى بداية اللقاء، رحب النائب طارق رضوان، برئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب السيراليونى الحاكم، وأكد على ضرورة دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين مع توحيد الموقف والرؤية الأفريقية على المستويين الإقليمى والدولى، مشيرًا إلى ضرورة معرفة التحديات التى تواجه جميع الدول الأفريقية والعمل على حلها.

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وأشار رضوان، إلى ضرورة تكامل موارد كل الدول الأفريقية للنهوض بمستوى معيشة الشعوب الأفريقية، وقال أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقى هو الخطوة الأولى وليست الأخيرة لتحقيق الوحدة الأفريقية، مع ضرورة تحسين العلاقات الثنائية والمتعددة بين الدول الأفريقية، لافتًا إلى تطلعه لزيارة دولة سيراليون، وأوضح أن العالم ينظر إلى أفريقيا نظرة اهتمام، حيث توجد ببعض برلمانات الدول لجنة تختص بالشئون الأفريقية مثل العديد من الدول سواء غربية أو عربية.

وفى كلمته، عبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب السيراليونى الحاكم SLPP عن سعادته بزيارة البرلمان المصرى، وأكد على ضرورة تقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين شعوب الدول الأفريقية، وأن الرئيس المصرى يمتلك الرؤية الواضحة لتحقيق الوحدة الأفريقية.

كما أكد على أن العلاقات البرلمانية هى بداية إرساء وتقوية العلاقات بين الدول الأفريقية، وعلى ضرورة أن يتشارك الأفارقة بعضهم البعض، قائلا: "من الأفضل أن نتطلع إلى التعاون مع مصر وليست الدول الأخرى كالصين، ولابد من التخلص من عبء الديون التى ترهق ميزانية كل الدول الأفريقية، فأفريقيا غنية بمواردها ومن ثم لابد من إنشاء العلاقات التعاونية التى تجمع شعوب القارة من أجل تحقيق نهضة شعوبها".