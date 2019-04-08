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أوروبا تمدد عقوباتها ضد إيران

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مدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، العقوبات على إيران بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لمدة عام كامل حتى شهر أبريل 2020.

وتتكون هذه العقوبات من الآتي :

حظر السفر وتجميد الأصول ضد 82 شخصًا وكيان واحد وكذلك فرض حظر على تصدير المعدات التي قد تستخدم في إيران، إلى القمع الداخلي، بالإضافة إلى معدات مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ووضعت هذه العقوبات لأول مرة في عام 2011 وتم تمديدها منذ ذلك الحين على أساس سنوي.

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