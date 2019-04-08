شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تمدد عقوباتها ضد إيران والان نبدء بالتفاصيل
وتتكون هذه العقوبات من الآتي :
حظر السفر وتجميد الأصول ضد 82 شخصًا وكيان واحد وكذلك فرض حظر على تصدير المعدات التي قد تستخدم في إيران، إلى القمع الداخلي، بالإضافة إلى معدات مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ووضعت هذه العقوبات لأول مرة في عام 2011 وتم تمديدها منذ ذلك الحين على أساس سنوي.
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