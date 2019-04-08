إنتهاء فرز الأصوات في الإنتخابات الفرعية في نقابة مهندسي طرابلس

إنتهت أعمال فرز الأصوات في ​الإنتخابات الفرعية​ في ​نقابة المهندسين​ في ​طرابلس​، وأعلن النقيب ​بسام زيادة​ النتائج التي اسفرت عن فوز كل من: صفوان شهال فرع المهندسين المدنيين 1337 صوتا، وائل دبس فرع المهندسين المعماريين 1341 صوتا، علي هرموش فرع الموظفين في ​القطاع العام​ والخاص 1299 صوتا، جيلبير مرعب فرع الزراعيين والمتعهدين والمصالح 1407 أصوات، ناهد غزال لجنة إدارة الصندوق التقاعدي 1261 صوتا، عضوي مجلس تأديبي أصيل فاز كل من روجار النشار ب 1133 صوتا ومصطفى البضن ب 1087 صوتا، 3 أعضاء في لجنة مراقبة الصندوق التقاعدي: محمد هللو 1951 صوتا، بلال هرموش 1037 صوتا وماجدة صيداوي 1014 صوتا. كما فاز ماهر هزيم في عضوية مجلس تأديبي رديف بالتزكية.

وأوضح زيادة "أسباب تأجيل إعلان النتائج بوقوع خطأ في عملية الفرز الإلكتروني، مما أحدث بلبلة وإستوجب وقف استكمال الفرز واللجوء إلى الفرز اليدوي مما إستغرق بعض الوقت" وقال:"بالنتيجة نحن نحتكم للعبة الديموقراطية ولخيارات الزملاء المهندسين الذين عبروا عنها في صناديق الإقتراع".