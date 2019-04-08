وزارة البيئة دعت أصحاب مقالع الحجر التزييني الى التقدم بطلبات الترخيص

أعلن المكتب الاعلامي لوزارة البيئة في بيان أنه "عطفاً على قرار مجلس الوزراء الرقم 45 تاريخ 2132019، تدعو وزارة البيئة الراغبين من اصحاب الاستثمارات لمقالع الحجر التزييني والموزاييك الى وجوب التقدم بطلبات ترخيص لاستثماراتهم بحسب الاصول ، وفقاً لأحكام المرسوم الرقم 8803 /2002 (تنظيم المقالع والكسارات) للحصول على التراخيص اللازمة لاستثماراتهم من قبل المحافظين المعنيين بناء على موافقات صادرة عن المجلس الوطني للمقالع ".
وكان وزير البيئة فادي جريصاتي التقى النائب انطوان حبشي يرافقه وفد من اصحاب الكسارات ومقالع الحجر التزييني في منطقة دير الاحمر وخربة داوود ورأس بعلبك وجرى التداول في سبل الحصول على التراخيص اللازمة لاستثماراتهم. كما التقى الوزير السابق بيار رفول وجرى البحث في شؤون بيئية تتعلق بمنطقة زغرتا وإهدن.
كما إتخذ وزير البيئة الاجراءات القانونية اللازمة للادعاء على أحد الصيادين في منطقة الشمال الذي خالف قانون الصيد البري وإصطاد خارج الموسم ، وأكد جريصاتي أن "موسم الصيدمغلق حاليا ولا يمكن لأحد بعد الآن تحدي الدولة"، مشيراً إلى أنه " تواصل مع وزيرة الداخلية ريّا الحسن للتشدد في موضوع ملاحقة المخالفين"، مؤكداً أن "من يصطاد خارج الموسم المحدّدوخصوصاً في الربيع هو مجرم لأن الربيع هو فصل تكاثر الطيور".
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