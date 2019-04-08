وزارة البيئة دعت أصحاب مقالع الحجر التزييني الى التقدم بطلبات الترخيص

أعلن المكتب الاعلامي لوزارة ​البيئة​ في بيان أنه "عطفاً على قرار ​مجلس الوزراء​ الرقم 45 تاريخ 2132019، تدعو ​وزارة البيئة​ الراغبين من اصحاب الاستثمارات لمقالع الحجر التزييني والموزاييك الى وجوب التقدم بطلبات ترخيص لاستثماراتهم بحسب الاصول ، وفقاً لأحكام المرسوم الرقم 8803 /2002 (تنظيم ​المقالع والكسارات​) للحصول على التراخيص اللازمة لاستثماراتهم من قبل المحافظين المعنيين بناء على موافقات صادرة عن المجلس الوطني للمقالع ".

وكان وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ التقى النائب انطوان حبشي يرافقه وفد من ​اصحاب الكسارات​ ومقالع الحجر التزييني في منطقة ​دير الاحمر​ و​خربة داوود​ و​رأس بعلبك​ وجرى التداول في سبل الحصول على التراخيص اللازمة لاستثماراتهم. كما التقى الوزير السابق ​بيار رفول​ وجرى البحث في شؤون بيئية تتعلق بمنطقة ​زغرتا​ وإهدن.

كما إتخذ وزير البيئة الاجراءات القانونية اللازمة للادعاء على أحد الصيادين في منطقة الشمال الذي خالف قانون ​الصيد​ البري وإصطاد خارج الموسم ، وأكد جريصاتي أن "موسم الصيد​مغلق حاليا ولا يمكن لأحد بعد الآن تحدي الدولة"، مشيراً إلى أنه " تواصل مع وزيرة الداخلية ريّا الحسن للتشدد في موضوع ملاحقة المخالفين"، مؤكداً أن "من يصطاد خارج الموسم المحدّدوخصوصاً في الربيع هو مجرم لأن الربيع هو فصل تكاثر ​الطيور​".