نقابة الصحفيين اليمنيين: 28 حالة انتهاك ضد الإعلاميين في 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):
رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 28 حالة انتهاك ضد الإعلاميين في البلاد، خلال الربع الأول من العام الجاري 2019.
وقالت النقابة في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إنه تم رصد هذه الانتهاكات، في ظروف سيئة وخطيرة يعيشها الوسط الصحفي والإعلامي في اليمن.
وأوضح التقرير أن هناك 15 صحفيا مختطفا، منهم 14 صحفيا محتجزا لدى جماعة أنصار الله الحوثية بصنعاء ، وصحفي مختطف لدى تنظيم القاعدة بحضرموت في ظروف غامضة منذ عام 2015.
وسجل التقرير نفسه أربع حالات اعتداء على صحفيين ومنزل أحدهم، مع 11 حالة محاكمة وتحقيق.
وأشار التقرير إلى رصد ثلاث حالات حجب مواقع إلكترونية، وحالتي منع من السفر والزيارة للمعتقلين إضافة إلى حالتي تعذيب وقتل.
وكشف التقرير أن الحوثيين ارتكبوا 17 حالة من إجمالي الانتهاكات المرصودة بنسبة 61 بالمئة، فيما ارتكبت الحكومة المعترف بها دوليا بمختلف تشكيلاتها وهيئاتها10 حالات بنسبة 36 بالمئة، وارتكبت جهة خاصة حالة واحدة بنسبة 3 بالمئة.
وتعيش اليمن للعام الخامس على التوالي في ظل حرب عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى انعكاسات سلبية على واقع الصحفيين الذين قتل وأصيب العشرات منهم منذ بدء الصراع.
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