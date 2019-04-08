إيتيدا: توقيع اتفاقية بين شركتين مصرية وسعودية بمجال التوقيع الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قالت هالة الجوهري، القائمة بأعمال رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن الهيئة ستشهد اليوم الاثنين توقيع اتفاقية تعاون بين شركة مصرية وأخرى سعودية في مجال التوقيع الإلكتروني.

وأضافت هالة الجوهري، خلال المنتدى المصري السعودي للتحول الرقمي، اليوم الاثنين، إن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات للقطاع وذلك من خلال العمل على وضع تشريعات لتهيئة المناخ مثل التوقيع الإلكتروني.

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وذكرت الجوهري، أن الهيئة تشجع الشركات المصرية على التصدير من خلال برامج تحفيز يقوم برد الضرائب للشركات المصدرة، وكذلك تعمل على جذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز بيانات ومراكز تصدير من مصر للاستفادة من القدرات البشرية للسوق المصري.

وقال حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون الإبداع وريادة الأعمال، إن المنطقة تشهد نموا في قطاع ريادة الأعمال، حيث شهد القطاع استثمارات وصلت إلى مليار دولار بزيادة 31% عن العام الماضي.

وأضاف عثمان أن الحكومة المصرية تعمل على تجهيز بنية تحتية للإبداع والابتكار من خلال توفير معامل لرواد الأعمال، وكذلك مجتمعات الإبداع بالجامعات الحكومية وحاضنات الأعمال.